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ЗСУ уразили пункт управління дронами РФ у Запорізькій області

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЗСУ уразили пункт управління дронами РФ у Запорізькій області
Вказується, що об'єкт розташований у населеному пункті Нестерянка Запорізької області
фото ілюстративне з відкритих джерел

Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування дронів ЗС РФ

Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області 26 лютого. Цей об'єкт дуже важливий для окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«26 лютого Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських військ», – йдеться у повідомленні, де вказується, що об'єкт розташований у н.п. Нестерянка Запорізької області.

Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БПЛА ЗС РФ.

«Пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть нищити війська окупантів, доки російська федерація не припинить збройну агресію проти народу України», – констатували у Генштабі.

Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі у Рязанській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Генштабу.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу. Він залучений у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого дрони атакували Рязанську область. БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

До слова, у січні Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак українських дронів.

Як відомо, нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод.

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Теги: Генштаб завод дизельне пальне ЗСУ

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