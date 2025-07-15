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Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1238-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5521 обстріл, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3842 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Білогір’я, Новоданилівка, Плавні, Мала Токмачка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 39 керованих бомб, здійснив 372 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни минулої доби відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири боєзіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 23 атаки противника у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1238-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб

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