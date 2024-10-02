Втрати ворога станом на 2 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 2 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 2 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 655560 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8887 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32) од.,
- артилерійських систем – 18869 (+14) од.,
- РСЗВ – 1204 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 963 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+3) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 2 жовтня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 952-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0