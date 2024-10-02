Втрати ворога станом на 2 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 952-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 2 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 655560 (+1130) осіб,

танків ‒ 8887 (+4) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32) од.,

артилерійських систем – 18869 (+14) од.,

РСЗВ – 1204 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од.,

літаків – 369 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26),

крилаті ракети ‒ 2613 (+3) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71) од.,

спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 2 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 жовтня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі два ворожі кораблі, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 952-й день повномасштабної війни в Україні.