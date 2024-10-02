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Втрати ворога станом на 2 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 2 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 952-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 2 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 655560 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8887 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32) од.,
  • артилерійських систем – 18869 (+14) од.,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 963 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+3) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 2 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 2 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 жовтня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 952-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати фронт війна ворог

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