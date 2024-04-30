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Ізраїль планує відмовитися від систем ППО Patriot: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ізраїль планує відмовитися від систем ППО Patriot: причина
Американські батареї Patriot були успішно розгорнуті в Ізраїлі ще в 1991 році
фото: Reuters

The Times of Israel: Систему Patriot замінять більш досконалими системами протиповітряної оборони

Ізраїльські військово-повітряні сили мають намір відмовитися від використання застарілих систем протиракетної оборони Patriot. Про це з посиланням на військових повідомляє The Times of Israel.

У лютому в Армії оборони Ізраїлю заявляли, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їх персонал буде навчено керувати «Залізним куполом».

Як йдеться у статті, опублікованій на вебсайті ізраїльських військових, комплекси Patriot буде остаточно деактивовано протягом двох місяців, а системи протиракетної оборони Patriot у найближчі місяці замінять на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.

«Зараз ми скорочуємо (кількість) батарей доти, доки вся система не буде закрита», – сказав командир 138-го батальйону групи ППО, який керує батареями Patriot.

Американські батареї Patriot були успішно розгорнуті проти деяких ракет Scud, випущених із Іраку по Ізраїлю під час війни у Перській затоці 1991 року.

Система офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю того ж року, але вперше здійснила перехоплення лише у 2014 році, збивши безпілотник ХАМАСу, запущений із сектора Гази.

Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків, перехопила, за словами військових, лише близько 10 цілей, зокрема, сирійські винищувачі, які порушували повітряний простір Ізраїлю в 2014 та 2018 роках.

Тепер цю систему буде замінено більш досконалими системами протиповітряної оборони, повідомили військові.

Нагадаємо, ізраїльський авіаудар по Ірану в п’ятницю, 19 квітня, пошкодив систему протиповітряної оборони. Напад розрахований на те, щоб передати повідомлення, що Ізраїль може обійти оборонні системи Ірану непоміченими та паралізувати їх.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запобігти видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордера на арешт високопосадовців ізраїльських чиновників.

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Теги: міністр Ізраїль арешт військові напад безпілотник озброєння авіаудар перехоплення

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