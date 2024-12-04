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Росія залучає до штурмів на фронті колишніх увʼязнених жінок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія залучає до штурмів на фронті колишніх увʼязнених жінок
Волошин: На території РФ майже порожні в’язниці у зв’язку із мобілізацією засуджених для участі у війні проти України
фото з відкритих джерел

«РФ підтягує значну частину своїх стратегічних резервів для здійснення наступальних дій»

Російські окупаційні війська для штурмів позицій українських військових на сході України почали залучати колишніх ув’язнених жінок, зазначив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, на території РФ майже порожні в’язниці у зв’язку із мобілізацією засуджених для участі у війні проти України.

Окрім цього, Волошин вказав, що військове командування РФ підтягує значну частину своїх стратегічних резервів (живу силу та броньовану техніку) із інших напрямків для здійснення наступальних дій на покровському, курахівському та времівському напрямках. 

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

До слова, на третьому році війни окупанти все ще мають чим здивувати українських вояків, зокрема, штурмами позицій. Про це в інтерв’ю на каналі «Доцент знає» розповів Командир мінометного розрахунку із 6-го батальйону «Азова» Ілля Свербиус із позивним Швед. Так, за його словами, часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт.

Також за даними росЗМІ, близько 300 тис. резервістів вже пройшли навчання у РФ і вони начебто «вже готові» до війни Росії в Україні. Для підготовки до бойових дій у резервних частинах створили «сім рот інструкторів та вісім навчальних рот» Про це повідомляє «Новая газета». 

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Теги: окупанти війна злочинність

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