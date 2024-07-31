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На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника почалася пожежа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника почалася пожежа
Загиблих і травмованих немає
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Окупанти частково зруйнували житловий будинок

У Київській області вночі після падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС.

Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.

Як зазначає пресслужба ДСНС, загиблих і травмованих після інциденту немає.

Нагадаємо, уранці 31 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Станом на 7:52 у столиці та низці областей оголошено відбій.

Зокрема, уночі тривога тривала понад сім годин. Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

До слова, у ніч на 31 липня на Київ було здійснено наймасованішу атаку за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Як повідомлялося, під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів.

Загалом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

Читайте також: Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: пожежа окупанти Київщина ДСНС

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