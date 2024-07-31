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Скільки європейців не можуть дозволити собі відпустку: дані дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки європейців не можуть дозволити собі відпустку: дані дослідження
Найгірша ситуація із відпустками у Румунії, де 36 %опитаних цього року залишаться без відпочинку
фото із відкритих джерел

Відпустка для європейців стає розкішшю 

Нове дослідження показує, що 39,7 млн осіб, або 14% населення ЄС, не змогли дозволити собі поїхати у відпустку на тиждень у 2022 році. Про це пише Euronews.

У Європейському союзі у 2022 році на два мільйони більше людей не змогли дозволити собі поїхати у відпустку, порівняно з попереднім роком, йдеться у новому дослідженні, опублікованому 30 липня Європейською конфедерацією профспілок.

У той час як мільйони європейців готують валізи, щоб вирушити на відпочинок у серпні, інші не можуть дозволити собі навіть тижня відпустки, як у своїй країні, так і за кордоном.

«Це також небезпечно для працівників, їм потрібен час, щоб відновити сили», – сказала Euronews генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок Естер Лінч, додавши, що це «важливо для вирішення проблеми вигоряння та забезпечення того, щоб ви поверталися на роботу відпочилими та свіжими».

У пресрелізі з результатами дослідження Лінч додала, що «відпустка – це не розкіш. Час, проведений із сім'єю, має ключове значення для збереження фізичного та психічного здоров'я працівників, а також забезпечує цінний досвід для дітей».

Ситуація не у всіх країнах-членах ЄС однакова. Дослідження показує, що найбільше зростання бідності в сезон відпусток відбулося у Франції, де майже п'ять мільйонів людей не змогли дозволити собі відпочинок.

Найбільше відсоткове зростання спостерігалося в Ірландії, де в період з 2021 по 2022 рік кількість людей серед працездатного населення країни, які не можуть дозволити собі відпустку, збільшилася на 4% – тепер вона становить 14,8%.

У 13 країнах ситуація гірша, ніж у середньому по блоку – 14,6%, причому Румунія перебуває у хвості – 36%.

За даними Європейської комісії, близько половини європейських працівників вважають стрес звичайним явищем на робочому місці та однією з найскладніших проблем у галузі охорони праці.

За даними Євростату, у 2022 році 62% жителів ЄС здійснили хоча б одну туристичну поїздку, причому половина з них була короткою і всередині країни. Дані також показують, що найбільше грошей на міжнародні поїздки витрачають німці – 85,2 млрд євро, за ними слідує Франція – 39,2 млрд євро.

Здатність дозволити собі сплатити тижневу щорічну відпустку поза домом є одним із показників, що використовуються Європейським союзом для вимірювання матеріальної та соціальної депривації у блоці.

Цей показник – поряд з можливістю покриття непередбачених витрат, доступом до автомобіля для особистого користування та можливістю утримувати будинок у належному стані – є показником належної якості життя.

До слова, у столиці Данії, Копенгагені, туристів будуть нагороджувати безкоштовними напоями, їжею та розвагами, якщо вони будуть проявляти під час подорожі «екологічну відповідальність».

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Теги: Європа відпочинок розкіш населення відпустка

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