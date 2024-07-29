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Росія атакувала Харківщину на місяць раніше, ніж передбачалося – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія атакувала Харківщину на місяць раніше, ніж передбачалося – The Telegraph
Росія під час наступу не змогла досягти своїх найамбітніших цілей
фото: Facebook/Генштаб

Ідея раннього початку наступу полягала в тому, щоб застати українські війська зненацька

Росія розпочала свій наступ на Харківську область на місяць раніше, аніж планувала. Через це інші підрозділи російських військ, які повинні були паралельно наступати на Донбасі, не були підготованими належним чином. Про це повідомляє The Telegraph.

«Росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано», – сказав виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Кофман пояснив, що ідея раннього початку наступу полягала в тому, щоб застати українські війська зненацька. Однак ці події застали зненацька і російських окупантів. Російський 4-й армійський корпус, виділений для боїв на Донбасі, ще не закінчив навчання, і до того, як там по-справжньому почалися штурми, було відставання приблизно у місяць.

За словами Кофмана, коли ворожа харківська операція почала зриватися, російське командування вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ. «Можливо, ця затримка врятувала українців від краху», – зазначає видання.

Нагадаємо, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм.

До слова, російська армія на харківському напрямку за місяць втрачає до тисячі окупантів убитими та кілька тисяч пораненими.

Як повідомлялося, атаки ЗСУ на лінії постачання окупантів призвели до браку їжі, води та боєприпасів у російських підрозділів у Харківській області. Це призупинило наступ в регіоні.

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Теги: війна Харківщина окупанти росія наступ

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