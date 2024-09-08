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Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року
На фронті відбулося 168 бойових зіткненнь
фото: Гештаб

На Покровському напрямку тривають активні бойові дії

За добу російські загарбники завдали по території України  завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаударів, скинувши при цьому 90 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. 

Новини війни в Україні

За поточну добу відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України, спрямовуючи основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи один раз, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше 60 окупантів, знищили два танка, чотири бойових броньованих машини, 40 БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено артилерійську систему та чотири автомобіля противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Сімнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

За день російські війська 25 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року фото 3

На Сіверському напрямку

Активність ворога на Сіверському напрямку проявилась сімома штурмовими діями, окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Всі атаки відбито.

На Торецькому напрямку

Українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Всі атаки відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 44 рази. Найбільшу активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Силами оборони України відбито 39 атак, ще п’ять боєзіткнень тривають.

За наявною інформацією, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 240 військовослужбовців вбитими та пораненими. Підрахунок продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки, Галицинівки та Георгіївки. Триває сім боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака - триває.

На Придніпровському напрямку

11 штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 928-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ворог Повітряні сили ЗСУ

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