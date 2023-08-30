Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина
Літак Євгена Пригожина збили 23 серпня у Тверській області
фото з відкритих джерел

Розслідування смерті Пригожина буде внутрішньоросійським

Росія не допустить міжнародного розслідування катастрофи літака Embraer, у якій загинув засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимир Путін, передають росЗМІ.

Зазначається, що розслідування буде «внутрішньоросійським».

«Це саме наше російське розслідування (катастрофи літака з Пригожитним – ред.), тому в цьому випадку мови про якийсь міжнародний аспект іти не може», – каже він.

Пєсков зазначив, що за нинішніх обставин склалася «зовсім інша ситуація» з цією авіакатастрофою.

«Оскільки немає висновків розслідування, то я вам не можу це точно сформулювати, але очевидно, що існують різні версії, серед яких є версія, ви знаєте, про що йдеться, скажімо так, навмисне злодіяння і так далі. Тому давайте все-таки дочекаємося результатів нашого російського розслідування, яке веде слідчий комітет», – каже речник,

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина. 

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

Читайте також:

Теги: росія літак Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомила пресслужба Пригожина, його похорон відбувся в закритому форматі
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Вчора, 18:02
Білий дім не виключає причетності Путіна до загибелі Пригожина
Білий дім не виключає причетності Путіна до загибелі Пригожина
Вчора, 23:57
Надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
Вчора, 19:11

Соціум

Тільки для дорослих: турецька авіакомпанія здивувала пасажирів новим сервісом
Тільки для дорослих: турецька авіакомпанія здивувала пасажирів новим сервісом
Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина
Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина
Рейтинг найнещасніших країн світу. На якому місці опинилась Україна
Рейтинг найнещасніших країн світу. На якому місці опинилась Україна
У російському Брянську нова «бавовна»: під ударом телевежа
У російському Брянську нова «бавовна»: під ударом телевежа
Росія у вогні: масштабну пожежу гасять вертольотами (відео)
Росія у вогні: масштабну пожежу гасять вертольотами (відео)
Масована атака дронів на Росію: окупанти повідомили про наслідки
Масована атака дронів на Росію: окупанти повідомили про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
34K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
29K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
15K
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
15K
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
11K
Контрнаступ ЗСУ: Forbes підрахувало, скільки танків Leopard 2 втратила Україна

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту