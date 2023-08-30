Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина
Розслідування смерті Пригожина буде внутрішньоросійським
Росія не допустить міжнародного розслідування катастрофи літака Embraer, у якій загинув засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимир Путін, передають росЗМІ.
Зазначається, що розслідування буде «внутрішньоросійським».
«Це саме наше російське розслідування (катастрофи літака з Пригожитним – ред.), тому в цьому випадку мови про якийсь міжнародний аспект іти не може», – каже він.
Пєсков зазначив, що за нинішніх обставин склалася «зовсім інша ситуація» з цією авіакатастрофою.
«Оскільки немає висновків розслідування, то я вам не можу це точно сформулювати, але очевидно, що існують різні версії, серед яких є версія, ви знаєте, про що йдеться, скажімо так, навмисне злодіяння і так далі. Тому давайте все-таки дочекаємося результатів нашого російського розслідування, яке веде слідчий комітет», – каже речник,
Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.
Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.
Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.
Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.
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