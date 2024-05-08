Обстріл Харкова: російська ракета влучила в стадіон, де в цей час гуляли діти

Окупанти вдарили по житловому районі міста

Російські війська обстріляли Харків у середу, 8 травня. Внаслідок атаки постраждали діти. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Окупанти вдарили по житловому районі міста. Внаслідок російських обстрілів постраждали троє дітей. Їх стан невідомий.

«Прильоти у житловий район міста. Попередньо постраждали троє дітей. Стан одного з постраждалих дітей важкий», – написав мер міста.

Згодом Терехов додав, що кількість постраждалих зросла до пʼяти. «Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються», – зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше Синєгубов повідомив, що було зафіксоване влучання на відкритій місцевості на території освітньої установи. За його словами, є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років.

«Терор проти мирного населення Харківщини триває. Внаслідок удару по Харкову усі троє дітей у тяжкому стані. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику. Лікарі області борються за життя дітей», – зазначив Синєгубов.

З його слів, тип снаряду, яким вдарили окупанти, встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні неодноразово лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів ракетами по Харківській області.