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США опинилися перед новою загрозою. Трамп оголосив надзвичайний стан

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США опинилися перед новою загрозою. Трамп оголосив надзвичайний стан
Трамп побачив загрозу для енергосистеми США
фото: Getty Images

Білий дім побоюється, що іноземне обладнання може дати потенційним противникам можливість дистанційно втручатися в роботу американської енергосистеми

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрози, пов'язані з використанням іноземного обладнання в американській енергосистемі. Білий дім побоюється, що окремі компоненти можуть містити приховані механізми дистанційного доступу та використовуватися іноземними державами для атак на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента США.

США опинилися перед новою загрозою. Трамп оголосив надзвичайний стан фото 1
скриншот із whitehouse.gov

Трамп заявив, що загроза для американської енергосистеми з боку іноземних постачальників стала гострішою. Однією з причин він назвав стрімке зростання передового виробництва, центрів обробки даних, штучного інтелекту та оборонної промисловості, через що Сполучені Штати дедалі більше залежать від стабільного електропостачання.

У документі зазначається, що мінімальні обмеження на придбання та експлуатацію іноземного електрообладнання можуть створювати можливості для використання його вразливостей. Зокрема, Білий дім припускає наявність у такій техніці цифрових «бекдорів», за допомогою яких інша держава потенційно може отримати віддалений доступ до обладнання.

«Я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що ситуація з іноземними поставками електрообладнання для магістральної енергосистеми становить незвичайну та надзвичайну загрозу», – йдеться в указі.

Які обмеження запроваджуються

Указ дозволяє забороняти придбання, імпорт, передачу або встановлення певного іноземного обладнання для магістральної енергосистеми США.

Йдеться про техніку, компоненти, програмне забезпечення, прошивки, цифрові та сервісні послуги або можливості віддаленого доступу, пов'язані з визначеними іноземними суб'єктами. Обмеження можуть застосовуватися, якщо американська влада встановить ризик саботажу, несанкціонованого доступу, дистанційного втручання, порушення постачання або катастрофічних наслідків для критичної інфраструктури.

Причому йдеться не лише про нові поставки. Міністр енергетики США отримав повноваження встановлювати спеціальні умови для використання іноземного обладнання, яке вже було придбано або встановлено.

За необхідності таку техніку можуть наказати ідентифікувати, ізолювати, посилено контролювати, відключити, замінити або повністю демонтувати. Водночас перед відключенням чи заміною обладнання влада повинна враховувати безпеку енергосистеми, наявність альтернатив та необхідність безперервного електропостачання.

Яке обладнання потрапило під дію указу

Перелік є широким. До нього входять трансформатори, генератори, реактори, промислові системи управління, високовольтні вимикачі, інвертори, системи накопичення енергії, джерела безперебійного живлення для критичної інфраструктури, турбіни та інше обладнання.

Влада також може враховувати програмне забезпечення, прошивки, механізми дистанційного доступу та залежність від іноземних ланцюгів постачання.

Окрему увагу приділятимуть постачальникам, пов'язаним із країнами, проти яких США застосовують ембарго на постачання зброї або санкційні режими, а також іноземним суб'єктам, діяльність яких американська влада визнає шкідливою для національної безпеки чи зовнішньої політики.

США хочуть перейти на власне обладнання

Указ Трампа передбачає й поступове зменшення залежності федеральної влади від іноземної енергетичної інфраструктури. Протягом 180 днів міністр енергетики має підготувати пропозиції щодо зміни правил федеральних закупівель. Одним із пріоритетів має стати придбання енергетичного обладнання американського виробництва.

Крім того, протягом 120 днів мають бути підготовлені правила, необхідні для реалізації нових повноважень. Американська влада також повинна визначити потенційно небезпечне іноземне обладнання та розробити рекомендації щодо його обліку, ізоляції, моніторингу або заміни.

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Теги: енергетика Дональд Трамп США

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