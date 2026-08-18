До Києва приїхав міністр довкілля Німеччини

Шнайдер: Ми можемо багато чого навчитися в України

Разом зі Шнайдером до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній

Сьогодні, 18 серпня, до Києва прибув міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Розподілені відновлювані джерела енергії роблять енергопостачання менш вразливим. Енергоефективні будівлі споживають менше енергії. Циркулярна економіка заощаджує сировину та робить країну більш незалежною. Це не технології на колись потім. Україна потребує їх саме зараз», – сказав Шнайдер.

Міністр наголосив, що Німеччина може «багато чого запропонувати» в цій сфері, оскільки «зелені технології» є великою галуззю економіки країни.

Разом зі Шнайдером до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. «Вони хочуть не лише говорити про майбутнє України. Вони хочуть інвестувати тут і розробляти конкретні проєкти разом з українськими партнерами», – підкреслив він.

Шнайдер додав: «Водночас ми можемо багато чого навчитися в України: про інноваційність, про оперативність у кризових ситуаціях та про те, як просувати зміни навіть у найскладніших умовах».

До слова, європейський енергетичний ринок переживає структурні зміни: сонячна та вітрова генерація дедалі частіше зрівнюється з виробництвом електроенергії з газу або перевищує його. Через це перед країнами Європи постає вже не лише питання достатності запасів газу, а й майбутнього рівня попиту на нього.