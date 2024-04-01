Працівник «Укрзалізниці» готував ракетний удар по стратегічних об'єктах Чернігівщини

Співробітники СБУ запобігли передачі агентурного «звіту» російській розвідці

Правоохоронці затримали російського агента, який готував ракетний удар по стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» на Чернігівщині. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Як зазначається, співробітники СБУ запобігли передачі агентурного «звіту» російській розвідці. Це стало можливим завдяки своєчасному викриттю зрадника та його затриманню під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, затриманим виявився працівник місцевого підрозділу «Укрзалізниці», ідеологічний прихильник росіян. З минулого року він став активним учасником російських Telegram-каналів і таким чином потрапив у поле зору окупантів.

Під час обшуку в оселі затриманого вилучено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з агресором через месенджер.

«Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харкові працівниця дитячого садка коригувала ракетні удари по місту. Зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті «Укрзалізниці». У результаті спецоперації у Полтавській області «на гарячому» затримано двох агентів ФСБ.