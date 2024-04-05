Хімічні атаки частішають: ЗСУ повідомили деталі використання Росією хімзброї

Від початку повномасштабного вторгнення вже зафіксовано 1412 випадків застосування хімічної зброї

За березень зафіксовано 371 атаку

Російська армія системно використовує хімічну зброю проти українських військових на полі бою. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

«Хімічні атаки Росії частішають. Окупанти продовжують порушувати всі можливі міжнародні норми. Тенденція зростає, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним», – йдеться у повідомленні.

За даними Управління, Сили оборони за минулий місяць зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин.

«Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період», – наголосили у ЗСУ.

Командування сил підтримки додає, що від початку повномасштабного вторгнення вже зафіксовано 1412 таких випадків.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, скільки хімічних атак застосувала Росія з початку широкомасштабної війни. Найчастіше ворог використовує гранати, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни

Стало відомо, що у березні протягом доби окупаційні війська Росії дев'ять разів скинули хімічну зброю на позиції українських захисників. Майже всі випадки зафіксовано у Запорізькій області.