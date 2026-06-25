Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам

Християнський корпус об’єднує військовослужбовців бойових підрозділів ГУР навколо цінностей віри, братерства та відповідальності за своїх

20 сучасних електроскутерів для ветеранів з ампутаціями отримав реабілітаційний центр Unbroken у Львові. Транспорт передали Християнський корпус, Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету ВР України з питань здоров’я нації Валерій Дубіль та президентка фонду Віта Присяжнюк. До передачі також долучилися партнери фонду Артем Чеплигін та Анна Лактіонова.

«В бій ми завжди йдемо з молитвою. Віра в Бога вчить нас рятувати життя, підтримувати побратимів і не залишати своїх ні в бою, ні після поранення. Турбота про ветеранів — це продовження нашого служіння та відповідальності перед тими, хто захищав Україну», – зазначив Олексій Середюк, Християнський корпус, командир батальйону «Братство».

Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам фото 1

Unbroken Ukraine є однією з найбільших екосистем лікування, протезування та реабілітації в Україні. Від початку повномасштабної війни тут пройшли лікування понад 24 тисячі українців, які постраждали внаслідок війни. Центр об’єднує понад 20 напрямків допомоги – від невідкладного лікування та реконструктивної хірургії до протезування, фізичної та психологічної реабілітації.

Передані електроскутери допоможуть ветеранам комфортніше пересуватися територією центру, діставатися на процедури, тренування та заняття.

«Хлопці, які проходять реабілітацію, вже зробили найважче – вистояли. І якщо ми можемо хоч трохи полегшити їхній шлях до відновлення, то маємо це робити», – зазначив Ігор Янков «Янкі», боєць Християнського корпусу.

Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам фото 2

Християнський корпус об’єднує військовослужбовців бойових підрозділів ГУР навколо цінностей віри, братерства та відповідальності за своїх. Підтримка ветеранів є одним із ключових напрямків його діяльності, яку корпус реалізує спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія».

Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам фото 3

«Разом із Християнським корпусом та партнерами ми передаємо електроскутери захисникам, допомагаємо лікарням і реабілітаційним центрам обладнанням, підтримуємо навчальні програми для ветеранів та реалізуємо ініціативи для їхніх родин. Для нас усі ветеранські ініціативи – пріоритет», – зазначив Валерій Дубіль.

Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам фото 4

Раніше завдяки спільним зусиллям Християнського корпусу, Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», EDG Group та Святослава Нечипоренка, в межах програми «Скутери для Героїв», транспорт вже отримали понад 100 ветеранів, які втратили кінцівки внаслідок війни.

Теги: ветеран волонтер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Бабенко, офіцер-прикордонник, отримав поранення у перші тижні війни
Ветеран і актор Єгор Бабенко: Цивільні психологи часто не можуть зрозуміти ветерана
20 червня, 22:10
Олена Зеленська подякувала ветеранам за виставу та підтримала проєкт творчої реабілітації
Олена Зеленська побувала на виставі «Енеїда» від «Театру Ветеранів»
27 травня, 14:17
Журналісти розповіли історію ветерана, який повернувся на роботу в шахту після фронту
Журналісти розповіли історію ветерана, який повернувся на роботу в шахту після фронту
27 травня, 12:47
Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни
Зеленський утворив Координаційну раду для захисту прав ветеранів, її очолив Буданов
6 червня, 09:01
Українські ветерани в горах Шотландії
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
9 червня, 14:56
Після того як син загинув на війні, Мирослав Штибер продовжив волонтерську діяльність
Батько польського добровольця, який загинув за Україну, передав українським військовим авто сина
16 червня, 10:09
«Метінвест Політехніка» є першим в Україні приватним гірничо-металургійним університетом, який готує фахівців для сучасної промисловості
Університет «Метінвест Політехніка» відкрив спрощений вступ для ветеранів
16 червня, 16:08
Застосунок працює у межах проєкту «Тут шанують ветеранів»
Застосунок «Захист+»: як ветеранам отримати доступ до знижок і корисних сервісів
11 червня, 07:43
За словами волонтерки, Оленці щонайменше три-чотири роки
Військові врятували на фронті змію, тепер вона «волонтерить» у Івано-Франківську
21 червня, 18:15

Події в Україні

Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки)
Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки)
РФ вдарила по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині: є загиблий
РФ вдарила по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині: є загиблий
Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам
Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам
Міжнародна організація зупинила розмінування в Україні через загибель своїх співробітників
Міжнародна організація зупинила розмінування в Україні через загибель своїх співробітників
Правоохоронці проводять слідчі дії на Хмельницькій АЕС: перші деталі
Правоохоронці проводять слідчі дії на Хмельницькій АЕС: перші деталі
У Севастополі почалися перебої зі світлом після атаки БпЛА
У Севастополі почалися перебої зі світлом після атаки БпЛА

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua