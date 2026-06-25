Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам

Християнський корпус об’єднує військовослужбовців бойових підрозділів ГУР навколо цінностей віри, братерства та відповідальності за своїх

20 сучасних електроскутерів для ветеранів з ампутаціями отримав реабілітаційний центр Unbroken у Львові. Транспорт передали Християнський корпус, Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету ВР України з питань здоров’я нації Валерій Дубіль та президентка фонду Віта Присяжнюк. До передачі також долучилися партнери фонду Артем Чеплигін та Анна Лактіонова.

«В бій ми завжди йдемо з молитвою. Віра в Бога вчить нас рятувати життя, підтримувати побратимів і не залишати своїх ні в бою, ні після поранення. Турбота про ветеранів — це продовження нашого служіння та відповідальності перед тими, хто захищав Україну», – зазначив Олексій Середюк, Християнський корпус, командир батальйону «Братство».

Unbroken Ukraine є однією з найбільших екосистем лікування, протезування та реабілітації в Україні. Від початку повномасштабної війни тут пройшли лікування понад 24 тисячі українців, які постраждали внаслідок війни. Центр об’єднує понад 20 напрямків допомоги – від невідкладного лікування та реконструктивної хірургії до протезування, фізичної та психологічної реабілітації.

Передані електроскутери допоможуть ветеранам комфортніше пересуватися територією центру, діставатися на процедури, тренування та заняття.

«Хлопці, які проходять реабілітацію, вже зробили найважче – вистояли. І якщо ми можемо хоч трохи полегшити їхній шлях до відновлення, то маємо це робити», – зазначив Ігор Янков «Янкі», боєць Християнського корпусу.

Християнський корпус об’єднує військовослужбовців бойових підрозділів ГУР навколо цінностей віри, братерства та відповідальності за своїх. Підтримка ветеранів є одним із ключових напрямків його діяльності, яку корпус реалізує спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія».

«Разом із Християнським корпусом та партнерами ми передаємо електроскутери захисникам, допомагаємо лікарням і реабілітаційним центрам обладнанням, підтримуємо навчальні програми для ветеранів та реалізуємо ініціативи для їхніх родин. Для нас усі ветеранські ініціативи – пріоритет», – зазначив Валерій Дубіль.

Раніше завдяки спільним зусиллям Християнського корпусу, Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», EDG Group та Святослава Нечипоренка, в межах програми «Скутери для Героїв», транспорт вже отримали понад 100 ветеранів, які втратили кінцівки внаслідок війни.