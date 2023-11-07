Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)

Зрадник нібито перебуває у відомчій медустанові та добре почувається

Російські пропагандисти показали колаборанта Олега Царьова, на якого скоїли замах в тимчасово окупованому Криму. Відео з ним з’явилось у вівторок, 7 листопада, але коли саме проводилась зйомка, невідомо.

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Царьов заявив, що поки триває слідство він не може розповідати подробиці щодо замаху.

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«Дуже сильно допомогло те, що на роботі були камери та показання співробітників», – зазначив колаборант.

Пропагандисти стверджують, що Царьов знаходиться в одній із відомчих медустанов та нібито добре почувається.

«Ніхто не боятиметься терористів, нехай вони бояться. Рано чи пізно їм доведеться відповісти за те, що вони зробили. За замах, за акти терору, за війну, за те, що вони вчинили з Україною», заявив колаборант.

Нагадаємо, 27 жовтня у тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Це сталося на території санаторію, де він проживає. Коли на місце приїхали лікарі швидкої допомоги, політик був непритомний і з великою крововтратою.

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У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести «важливу відео конференцію». Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому. Як зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони володіє інформацією про замах на колаборанта Олега Царьова. Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що тоді, коли з’явиться інформація про «температуру тіла менше 36,6», обов’язково буде відповідне повідомлення.