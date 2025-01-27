Зеленський зустрівся з Макроном у Польщі: обговорили подальшу підтримку України

Володимир Зеленський подякував Емманюелю Макрону за підтримку України та військову допомогу

Лідери обговорили можливості посилення оборонних спроможностей України з боку Франції

Президенти України та Франції зустрілися в Польщі після церемонії відзначення 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Про це йдеться на сайті глави держави.

Володимир Зеленський подякував Емманюелю Макрону за підтримку України та військову допомогу. З початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала оборонну підтримку на 6 млрд євро.

Під час зустрічі лідери обговорили можливості посилення оборонних спроможностей України з боку Франції, що зміцнюватиме позиції нашої держави для досягнення справедливого й тривалого миру.

Окрему увагу приділили безпековій співпраці та, зокрема, можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Крім того, Україна розраховує на підтримку з боку Франції та особисто Емманюеля Макрона в переговорному процесі для вступу в ЄС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі заходах до 80-ї річниці звільнення одного із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.

До слова, сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.

Президент України вшанував пам’ять жертв Голокосту. Він встановив лампадку біля меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Як наголосив Зеленський, злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово памʼять про нього стає слабшою. Водночас зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі.