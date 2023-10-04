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Кремль похизувався, хто завітає до Путіна на день народження

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кремль похизувався, хто завітає до Путіна на день народження
Під час поїздки президент Узбекистану має намір приїхати до Татарстану, а також зустрітися з диктатором Путіним та прем'єр-міністром РФ Мішустіним
фото з відкритих джерел

У Росії глава Узбекистану Мірзійоєв перебуватиме з 5 до 7 жовтня

На запрошення російського диктатора Володимира Путіна президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв відвідає Росію з офіційним візитом вже 5 жовтня. Його візит завершиться 7 жовтня – у цей же день Путін святкує свій день народження. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Під час поїздки президент Узбекистану має намір приїхати до Татарстану та провести переговори з раїсом республіки Рустамом Мінніхановим.

У Росії глава Узбекистану перебуватиме з 5 до 7 жовтня. За цей час він має намір зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним та прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним. До порядку денного майбутніх зустрічей включено питання подальшого поглиблення двосторонніх відносин стратегічного партнерства та союзництва. Особливу увагу буде приділено розширенню практичної співпраці, насамперед у торговельно-економічній, інвестиційній, міграційній та гуманітарній сферах, стверджує пресслужба Мірзійоєва. 

Зазначимо, що Шавкат Мірзійоєв втретє став президентом Узбекистану в липні 2023 року. Його перша каденція розпочалася у 2016 році, друга – у 2021. Раніше на Мірзійоєва покладалися великі надії – перетворення репресивної автократії на більш відкриту сучасну державу. Економічний стан Узбекистану справді трохи одужав, але очікуваних демократичних змін так і не відбулося.

Нагадаємо, нещодавно найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії.

Теги: путін росія Узбекистан

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