Під час поїздки президент Узбекистану має намір приїхати до Татарстану, а також зустрітися з диктатором Путіним та прем'єр-міністром РФ Мішустіним

У Росії глава Узбекистану Мірзійоєв перебуватиме з 5 до 7 жовтня

На запрошення російського диктатора Володимира Путіна президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв відвідає Росію з офіційним візитом вже 5 жовтня. Його візит завершиться 7 жовтня – у цей же день Путін святкує свій день народження. Про це повідомила пресслужба Кремля.

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Під час поїздки президент Узбекистану має намір приїхати до Татарстану та провести переговори з раїсом республіки Рустамом Мінніхановим.

У Росії глава Узбекистану перебуватиме з 5 до 7 жовтня. За цей час він має намір зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним та прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним. До порядку денного майбутніх зустрічей включено питання подальшого поглиблення двосторонніх відносин стратегічного партнерства та союзництва. Особливу увагу буде приділено розширенню практичної співпраці, насамперед у торговельно-економічній, інвестиційній, міграційній та гуманітарній сферах, стверджує пресслужба Мірзійоєва.

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Зазначимо, що Шавкат Мірзійоєв втретє став президентом Узбекистану в липні 2023 року. Його перша каденція розпочалася у 2016 році, друга – у 2021. Раніше на Мірзійоєва покладалися великі надії – перетворення репресивної автократії на більш відкриту сучасну державу. Економічний стан Узбекистану справді трохи одужав, але очікуваних демократичних змін так і не відбулося.

Нагадаємо, нещодавно найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії.