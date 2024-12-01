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Експедиція NASA знайшла під льодом у Гренландії секретне місто

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Експедиція NASA знайшла під льодом у Гренландії секретне місто
«Місто під льодом» було виявлено фахівцями NASA
фото: msn.com

Виявлено базу часів холодної війни, «заморожену» під льодом у Гренландії

Експедиція NASA випадково виявила у льодах Гренландії забуту військову базу часів холодної війни, покинуту півстоліття тому. Про це пише Sky News.

Як передає портал NASA Earth Observatory, відкриття було зроблено у квітні 2024 року, коли дослідники проводили випробування нового радару із синтезованою апаратурою UAVSAR.

Прилад був встановлений на борту літака Gulfstream III, який патрулював снігові простори північної Гренландії, перебуваючи за 240 кілометрів від космічної бази Пітуффік.

Під час дослідження товщі гренландського крижаного щита було несподівано виявлено мережу тунелів, прихованих під шаром снігу та льоду на глибині 30 метрів.

Як пізніше з'ясувалося, це був «Табір століття» (Camp Century), відомий як «місто під льодом». Його почали будувати наприкінці 1950-х у рамках секретного проєкту «Крижаний хробак». Передбачалося, що він та інші арктичні міста зможуть витримати навіть ядерний удар. У 1967 році проєкт «Крижаний черв'як» згорнули, а «Табір століття» повністю пішов під кригу.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп все ще хоче купити Гренландію: його адміністрація проводить розмови про можливе придбання острова. Трамп мріє про таку грандіозну покупку з першого президентського терміну.

До слова, на картах Google Maps виявлено таємничі «двері» в Антарктиді, що здивували соцмережі. Користувачі соцмереж виявили на супутникових зображеннях Антарктиди об'єкт, що нагадує людям «дверний отвір».Коментатори почали висувати теорії про те, що це може бути будинок невідомих створінь або шатл із «Зоряного шляху».

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Теги: NASA місто Гренландія табір

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