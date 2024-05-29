Дощі та місцями грози: прогноз погоди на 29 травня

В регіонах буде хмарно з проясненнями

У столиці та на Київщині у середу буде хмарно з проясненнями

У середу, 29 травня, майже у всій Україні дощитиме. Втім, незважаючи на опади, буле тепло: вдень температура повітря підніметься до +28°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі дощитиме на півдні, у Вінницькій області та на Прикарпатті. Вдень в Україні, крім більшості північних областей, будуть дощі, а місцями – грози.

Вночі в Україні температура повітря становитиме +12-17°. У західних областях прохолодніше – 9-14° тепла.

Вдень в регіонах стовпчики термометрів покажуть +23-28°. Менші позначки фіксуватимуть на півдні, південному-заході та в Кіровоградській області – 19-24° тепла. На високогір'ї Карпат повітря прогріється лише до +13-18°.

До слова, наприкінці травня Україну накриє пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він очікується в Україні 28-29 травня, що спричинить хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі. Про це повідомив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

Нагадаємо, обмеження енергопостачання для українців можуть стати сильнішими після підвищення тарифів на світло. Таку думку висловив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.