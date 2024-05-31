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31 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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31 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
31 травня Всесвітній день папуг. Подія була створена для підвищення обізнаності про важливість збереження цих яскравих пернатих та розповісти про варіанти їхнього захисту
фото з відкритих джерел

Якщо сьогодні вранці сильний туман – це до великого урожаю грибів

Сьогодні, 31 травня, Міжнародний день бортпровідника, Всесвітній день папуг.

Що сьогодні за церковне свято

31 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Єрма. Апостол Єрми, відомий також як Єрм, є одним із апостолів від сімдесяти. Він згадується в посланні апостола Павла до Римлян, де Павло просить вітати Єрму та інших братів (Рим. 16:14). 

Який сьогодні день в Україні і світі 

31 травня в Україні та світі святкують Міжнародний день бортпровідника. Професійне свято, яке було створене, щоб вшанувати важку та віддану працю бортпровідників. Ці люди повинні мати унікальні навички, вони також несуть відповідальність за життя людей під час польоту. Бортпровідники роблять усе можливе, щоб пасажири отримали легку та приємну подорож.

31 травня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

А ще 31 травня Всесвітній день блондинок. Існує кілька версій його появи. Згідно з першою, свято було створено у США 9 червня 2001 року, коли команда адвокатес-білявок вирішила показати колегам чоловікам, що вони розуміються на юриспруденції так само добре. Свято було засноване, щоб підкреслити, що колір волосся жодним чином не впливає на інтелект.

Також 31 травня Всесвітній день без тютюну. Сьогодні людина з цигаркою вже нікого не здивує, але варто пам'ятати про згубний вплив тютюну на здоров'я не лише того, хто палить, але й людей, що його оточують. Щорічна важлива подія була заснована за ініціативи ВООЗ, щоб привернути увагу суспільства до небезпеки паління та тих хвороб, які воно викликає.

31 травня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

31 травня святкують День народження велосипедного спорту. Дату для свята обрали зовсім не випадково, саме в останній весняний день 1868 року провели перші велосипедні перегони. Відбулася подія в Парижі, в старовинному парку.

31 травня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Також 31 травня Всесвітній день папуг. Подія була створена для підвищення обізнаності про важливість збереження цих яскравих пернатих та розповісти про варіанти їхнього захисту. Зазвичай цього дня організовують різноманітні заходи, спрямовані на збереження популяції папуг.

А ще 31 травня День веб-дизайнера. Професійне свято всіх тих, хто займається створенням дизайну сайтів. Веб-дизайнери є справжніми митцями, які створюють привабливі та зручні веб-сторінки.

31 травня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Що не можна робити 31 травня

  • Не варто сваритися і лихословити;
  • Краще не працювати в саду і по дому;
  • Не можна запрягати і змушувати працювати коня.

Народні прикмети і традиції на 31 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: увечері на траві роса – чекайте на спекотні дні;
  • дощить – буде багатий урожай;
  • почути, як кує зозуля – до хорошої погоди влітку;
  • роса швидко висохла – дощитиме;
  • погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;
  • вранці сильний туман – до великого урожаю грибів;
  • затяжний дощ – урожай буде поганим.
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Цього дня народилися:

  • 1919 рік – український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф Леонід Махновець;
  • 1931 рік – учений-українознавець і громадський діяч Петро Кононенко;
  • 1955 рік – український веслувальник Сергій Чухрай.

Які сьогодні іменини: Борис, Веремій, Христина, Миколай, Роман, Філіп.

Пам’ятні дати 31 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 травня:

  • 455 рік – імператора Петронія Максима забиває камінням до смерті розлючений натовп під час його втечі з Риму;
  • 1223 рік – монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемагають русько-половецькі сили у битві на річці Калка;
  • 1790 рік – Сполучені Штати ухвалюють свій перший закон про авторське право;
  • 1859 рік – в Лондоні запускають знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;
  • 1870 рік – професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt отримує патент на асфальт («французьке асфальтне покриття»);
  • 1879 рік – у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю та демонструють перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом;
  • 1884 рік – американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог отримує патент на кукурудзяні пластівці;
  • 1894 рік – відкривають електричний трамвай у Львові;
  • 1911 рік – у Белфасті, Північна Ірландія, спускають на воду «Титанік»;
  • 1946 рік – у Києві створюють літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;
  • 1989 рік – на установчій конференції у Неаполі утворюють Міжнародну асоціацію україністів.

Погода на 31 травня

Сьогодні, 31 травня, в Києві хмарно від ранку до пізнього вечора, в другій половині дня дрібний дощ. У Львові безхмарний ранок, але вже вдень погода зміниться, вдень дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі до обіду похмуро, але потім небо проясниться, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +15 вночі. У Львові +24 вдень та +12 вночі. У Харкові +29 вдень та +15 вночі. В Одесі +22 вдень та +16 вночі.

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Теги: свята Титанік погода день народження пропагандист свято роман традиції археолог повітря авторське право урожай Ірландія закон лікар подорож

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