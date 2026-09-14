Стало відомо, коли Рада проголосує за відставку генпрокурора

Генпрокурор Кравченко оголосив про відставку ще 7 вересня

Верховна Рада проголосує за відставку генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

«Голосування за відставку Генпрокурора Кравченка відбудеться завтра, 15 вересня», – йдеться у повідомленні.

7 вересня Кравченко повідомив про подання заяви про звільнення. Він попросив президента України та Верховну Раду прийняти його відставку.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень. Окремо генпрокурор повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи.

Опісля цього президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.