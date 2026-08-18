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На Харківщині загинуло 10 людей через ракетну атаку РФ (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Харківщині загинуло 10 людей через ракетну атаку РФ (оновлено)
На місці удару працюють бригади медиків та інші екстрені служби
фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, кафе, пошту, магазин та автівки

Сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали ракетного удару по селищу Печеніги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще вісім людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше сім автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки.

Оновлення станом на 10:47

«Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала місто Ізюм. Пʼятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого удару.

Також зранку 18 серпня російські війська атакували Київську область дронами, є влучання у Броварському районі. На трьох локаціях спалахнули пожежі.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Росія атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

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Теги: війна Харківщина

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