На Харківщині загинуло 10 людей через ракетну атаку РФ (оновлено)

На місці удару працюють бригади медиків та інші екстрені служби

Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, кафе, пошту, магазин та автівки

Сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали ракетного удару по селищу Печеніги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще вісім людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше сім автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки.

Оновлення станом на 10:47

«Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала місто Ізюм. Пʼятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого удару.

Також зранку 18 серпня російські війська атакували Київську область дронами, є влучання у Броварському районі. На трьох локаціях спалахнули пожежі.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Росія атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.