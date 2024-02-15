Постачав РФ сировину для виробництва «Іскандерів»: кремлівський олігарх Дерипаска отримав підозру

Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах України

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

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Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу «Іскандер».

Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (організація фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Його спільнику – куратору – повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників «РусАлу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ у лютому 2023 року активи «Глухівського кар’єра кварцитів» було націоналізовано на користь України.

СБУ проводила заходи із документування злочину за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у співпраці з Держаудитслужбою і Фондом держмайна.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Також повідомлялося, що компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал» набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України.