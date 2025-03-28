Генштаб відкинув звинувачення щодо ударів по енергооб’єктах Росії

Військові наголосили, що щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство РФ, мають на меті дискредитувати Україну

«Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах»

Міністерство оборони РФ продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об’єктів у Російській Федерації та на окупованих нею територіях. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

«Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії», – йдеться у заяві.

За словами представників Генштабу, водночас фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії, зокрема, тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергообʼєкти у Херсоні та на Полтавщині.

«Очікуємо відповідної реакції партнерів», – додали в Генштабі.

Військові наголосили, що щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство РФ, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів.

Нагадаємо, російські війська знову влаштували атаку на газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Варто зазначити, що ворожі війська не контролюють цей об’єкт.

Водночас у Міністерстві оборони Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Там стверджують, що начебто ЗСУ близько 10:20 завдали подвійного удару з Himars по станції, внаслідок якого сталося сильне загоряння, а об'єкт фактично знищений.

Раніше Повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.