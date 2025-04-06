Ворог знову просунувся на Донеччині – DeepState

Триває 1138-й день повномасштабної війни

У ніч проти 6 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку. Також біля Кам'янки та Новолюбівки, що на Донеччині.

Нагадаємо, російська армія має просування біля населеного пункту Срібне на Донеччині станом на 2 квітня.

До слова, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.

Нагадаємо, триває 1138-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 73 авіаційних ударів, скинувши 106 КАБ, залучив для ураження 844 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених

5 квітня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.