Ворог знову просунувся на Донеччині – DeepState
Триває 1138-й день повномасштабної війни
У ніч проти 6 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.
Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку. Також біля Кам'янки та Новолюбівки, що на Донеччині.
Нагадаємо, російська армія має просування біля населеного пункту Срібне на Донеччині станом на 2 квітня.
До слова, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.
Нагадаємо, триває 1138-й день повномасштабної війни.
Противник завдав 73 авіаційних ударів, скинувши 106 КАБ, залучив для ураження 844 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених
5 квітня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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