Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ворог знову просунувся на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ворог знову просунувся на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів
фото з відкритих джерел

Триває 1138-й день повномасштабної війни

У ніч проти 6 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку. Також біля Кам'янки та Новолюбівки, що на Донеччині.

Нагадаємо, російська армія має просування біля населеного пункту Срібне на Донеччині станом на 2 квітня. 

До слова, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога. 

Нагадаємо, триває 1138-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 73 авіаційних ударів, скинувши 106 КАБ, залучив для ураження 844 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених

5 квітня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

Читайте також:

Теги: армія ворог Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 1 квітня
Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року
1 квiтня, 00:02
Угода передбачає закупівлю для польської армії 111 БМП «Borsuk»
Міноборони Польщі замовило виробництво власних «Борсуків» для посилення армії
27 березня, 16:20
У Генштабі заявили, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів
Генштаб: Росія обстріляла газовимірювальну станцію «Суджа», але звинуватила – ЗСУ
21 березня, 09:21
Ушаков заявив, що Росія вже передала свою «стурбованість» США
Кремль повідомив, яку позицію щодо перемир'я в Україні росіяни озвучили Трампу
16 березня, 15:21
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року
13 березня, 00:52
Зеленський: 30-денний режим припинення вогню між Україною та РФ слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
12 березня, 20:47
Дніпро перебуває під атакою ворога
Росія атакувала Дніпро: є руйнування інфраструктури (оновлено)
11 березня, 22:19
Пентагон продовжує вкладати гроші в поля для гольфу
Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету – The Intercept
11 березня, 09:08
Трегубов: Зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
10 березня, 21:17

Суспільство

Ворог знову просунувся на Донеччині – DeepState
Ворог знову просунувся на Донеччині – DeepState
Рятувальники показали фото з наслідками атаки БпЛА на Миколаїв
Рятувальники показали фото з наслідками атаки БпЛА на Миколаїв
У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені (оновлено)
У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені (оновлено)
«Це шкодить». Буданов про акції на підтримку полонених
«Це шкодить». Буданов про акції на підтримку полонених
У Харкові помер чоловік після затримання поліцією: реакція правоохоронців
У Харкові помер чоловік після затримання поліцією: реакція правоохоронців
Росія стягує армію КНДР до Херсона і Запоріжжя? Експерт Defense Express відповів
Росія стягує армію КНДР до Херсона і Запоріжжя? Експерт Defense Express відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
16K
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
15K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
7803
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
5763
На фронті загинув багаторазовий чемпіон України

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:38
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua