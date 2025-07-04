Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши 15 ракет та скинувши 74 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 липня станом на 22:00 відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 162 окупанта, із них 96 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову чотири автомобілі, три мотоцикли, п’ять БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, чотири укриття для особового складу, дві антени зв’язку та генератор, крім того пошкоджено три автомобілі і чотири артилерійських засоби ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 

З початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, а також здійснив 205 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. Чотири боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай. Українські захисники зупинили шість ворожих атак.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та у бік населених пунктів Романівка, Русин Яр і Яблунівка. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. Авіація окупанта вдарила бомбами по Костянтинівці.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка. Досі п’ять боїв тривають.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала удару по населеному пункту Андріївка-Клевцове.

Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1227-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: наступ Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти у таборах планують проводити активну ідеологічну обробку
Росія планує створити військові табори для дівчат на окупованих територіях України – ЦНС
7 червня, 07:16
За словами головкома, ворог намагається пробитися до адміністративної межі Донеччини
Сирський назвав напрямок, де Росія розмістила понад 100 тис. окупантів
27 червня, 13:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22860 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 червня, 07:20
Проректор університету повідомив, що в будівлі університету повибивало вікна
У Києві ракета пошкодила спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки КПІ
23 червня, 11:11
Ексгумація тіл мирних мешканців, вбитих солдатами РФ у Бучі
Ідентифіковано трьох окупантів, які розстрілювали цивільних на Київщині
24 червня, 15:38
Після обстрілу Києва 17 червня було виявлено 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси
Скільки касетних боєприпасів РФ випустила по Україні з початку війни: дані МВС
26 червня, 19:11
СБУ знищила ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28
СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму
28 червня, 15:29
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Турнір для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
30 червня, 17:33
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22946 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:55

Події в Україні

На Харківщині через атаку «шахедів» є постраждалі
На Харківщині через атаку «шахедів» є постраждалі
Запорізьку АЕС під’єднали до енергомережі – «Укренерго»
Запорізьку АЕС під’єднали до енергомережі – «Укренерго»
Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу
Арсенал ЗСУ офіційно поповнився дроном з лазерним наведенням
Арсенал ЗСУ офіційно поповнився дроном з лазерним наведенням
Генштаб назвав кількість ліквідованих окупантів з початку року
Генштаб назвав кількість ліквідованих окупантів з початку року
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
68K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
61K
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
35K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
26K
Під атакою дронів опинилась Москва та Підмосков’я (відео)

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua