Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши 15 ракет та скинувши 74 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 липня станом на 22:00 відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 162 окупанта, із них 96 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову чотири автомобілі, три мотоцикли, п’ять БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, чотири укриття для особового складу, дві антени зв’язку та генератор, крім того пошкоджено три автомобілі і чотири артилерійських засоби ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, а також здійснив 205 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. Чотири боєзіткнення не вщухають до цього часу.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай. Українські захисники зупинили шість ворожих атак.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

На Сіверському напрямку

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та у бік населених пунктів Романівка, Русин Яр і Яблунівка. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. Авіація окупанта вдарила бомбами по Костянтинівці.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка. Досі п’ять боїв тривають.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала удару по населеному пункту Андріївка-Клевцове.

Нагадаємо, триває 1227-й день повномасштабної війни в Україні.