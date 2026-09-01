«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів

За словами Буданова, Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього

З нагоди початку нового навчального року керівник Офісу президента Кирило Буданов опублікував у своєму Facebook допис, присвячений українським школярам. Він наголосив, що попри війну діти продовжують здобувати знання, а кожен урок під звуки сирен стає символічною відповіддю агресору.

«Знання – зброя […]. Кожна розв’язана задача в бомбосховищі й кожен урок під звуки сирен – це ляпас агресору», – написав Буданов.

Очільник Офісу президента переконаний, що війна суттєво змінила умови, в яких українські школярі здобувають освіту. Частина дітей навчатиметься у звичайних класах, інші – в укриттях та підземних школах.

За словами Буданова, Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього. Однак, попри всі випробування, школярі продовжують навчатися, а складні обставини загартовують їх і формують сильне покоління.

«Росія прагне позбавити наших дітей майбутнього. Та наші діти, що гартуються в найскладніших умовах, – це сильне покоління України майбутнього», – наголосив керівник Офісу президента.

Він також зазначив, що ці обставини не мають стати нормою, і Україна працює над тим, щоб якнайшвидше повернути дітям мирне та безпечне життя.

«Ми робимо все можливе, щоб настав справедливий мир, а українські школярі повернулися до нормального життя під мирним небом», – підсумував Буданов.

Днями очільник Офісу президента також пояснив, чому Росія почала активно атакувати Київ саме зараз.