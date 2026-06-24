Логістичний локдаун: дрони вивели з ладу 193 вантажівки за п’ять днів

Військовий аналітик Молен: росіяни намагаються захистити тилові колони від дронів, але марно

Дрони продовжують виснажувати тилову логістику ворога на дорогах поблизу окупованого Криму: лише за минулу добу там уражено 56 вантажівок, а середній темп за тиждень сягнув майже 40 одиниць на день. Про це повідомив військовий аналітик Клеман Молен (Clément Molin) у соцмережі X, яку наводить «Главком».

Темп ударів зростає

За останні п’ять днів дрони вивели з ладу 193 російські вантажівки та одиниці техніки на дорогах тимчасово окупованих територій України. Вчора уразили 47 одиниць, сьогодні – ще 56, що свідчить про накопичений ефект ударів, завданих протягом останніх тижнів, а не про разовий стрибок.

фото з відкритих джерел

Удари відбуваються на фоні посилення кампанії з ізоляції окупованого Криму. Після пошкодження мостів і переправ російська техніка змушена користуватися понтонними переправами та обхідними маршрутами, де її значно легше виявити й атакувати. За оцінкою аналітика, приблизно третина уражених вантажівок формально вважається «цивільною», однак переважна більшість із них перевозить пальне або фактично використовується військовими.

These last 5 days, Ukrainian 🇺🇦 videos showed 193 Russian 🇷🇺 trucks and vehicles hit by drones on key roads.



Yesterday, it was 47, today 56, which shows the results of the strikes during the last few weeks. On average, we have nearly 40 trucks destroyed per day this week.



This… https://t.co/yBsFn7IBpu pic.twitter.com/ZWQ72Z0nsi — Clément Molin (@clement_molin) — Clément Molin (@clement_molin) June 23, 2026 відео: допис Clément Molin / Х

З початку травня дрони знищили або пошкодили майже 800 вантажівок та одиниць техніки на дорогах у радіусі понад 20 км від лінії фронту – це в середньому близько 15 цілей на добу. Кінцева мета кампанії, за словами Молена, – поступово перерізати логістику ворога, а не знищити кожну окрему машину.

«Не обов’язково знищувати всі вантажівки, щоб зупинити рух», – зауважив аналітик.

Чому російські контрзаходи не спрацьовують

Молен зазначає, що заходи протидії з боку росіян залишаються нечисленними та малоефективними. Фіксуються численні випадки, коли мобільні вогневі групи противника самі потрапляли під удар або були змушені кидати позиції, тоді як вдалі випадки збиття дронів із землі лишаються одиничними.

«Команди дронів-перехоплювачів у росіян малочисельні й зосереджені лише на ключових дорогах, тоді як радари та засоби радіоелектронної боротьби продовжують систематично уражатися», – підсумував аналітик.

Через два дні аналітик оновив дані: за наступні три доби дрони уразили ще 90 вантажівок і одиниць техніки, тобто темп зріс до приблизно 30 цілей на добу. Молен підкреслив, що кампанія ударів по тиловій логістиці ворога не сповільнюється і не зазнає негативного впливу від адаптації росіян – навпаки, темп зростає завдяки збільшенню кількості задіяних дронів.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вже називали слабким місцем морське сполучення між Краснодарським краєм і Кримом, звертаючи увагу на удари по порту Кавказ та нафтобазі в Керчі. До слова, за даними DeepState, удари по Чонгару також стали частиною системної блокади окупованого півдня України, обмеживши центральний маршрут постачання РФ із Криму.