Дозвіл на виїзд за кордон 22-річним. «Нова пошта» повідомила, скільки втратила співробітників

За десять днів після набуття чинності постанови уряду з компанії пішло 170 співробітників

Співвласник «Нової пошти» каже, що дозвіл на виїзд молодими українцям не становить серйозної загрози для компанії

За період після запровадження дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років, «Нова пошта» втратила 170 працівників. Водночас за той же період штат поповнився на 64 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співзасновника компанії Володимира Поперешнюка в колонці для NV.

За словами Поперешнюка, дозвіл на виїзд молодими українцям не становить серйозної загрози для компанії. Водночас, аби провести глибший аналіз, потрібно місяць або два. Він вважає, що конкуренція за кваліфікованих працівників буде посилюватися.

Співвласник компанії наголосив, що дефіцит кваліфікованих кадрів є одним із найгостріших викликів сучасної економіки. Це змушує компанії переглядати рівень оплати праці, вдосконалювати умови роботи та активно конкурувати за кожного фахівця.

Поперешнюк підтримав рішення уряду дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. На його думку, хоча певна частина молодих людей, особливо ті, кому вже невдовзі виповниться 23, скористається можливістю виїхати за кордон, це рішення водночас створює передумови для повернення значної кількості молоді до України. Особливо важливим він вважає те, що це може зменшити кількість випадків, коли 17-річні хлопці намагаються залишити країну, побоюючись обмежень у майбутньому.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше зазначалося, що після набуття чинності закону, що дозволив виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 22 років, різкого збільшення пасажиропотоку на кордоні не зафіксовано.

До слова, народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Державної прикордонної служби із запитом, аби з’ясувати, скільки чоловіків віком від 18 до 22 років скористалися правом виїзду за кордон після зняття обмежень. У відповіді прикордонники повідомили, що такої статистики вони не ведуть.