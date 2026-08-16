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Мар’яна Безугла повідомила про загибель свого помічника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мар’яна Безугла повідомила про загибель свого помічника
Денис Кукса захищав країну із 2022 року
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

У Дениса Кукси залишилися двоє маленьких дітей, дружина та мама

Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що на фронті загинув її помічник-консультант та соратник по роботі в Оболонському районі Денис Кукса. Про це інформує «Главком».

За словами народної депутатки, Денис Кукса з початком повномасштабного вторгнення пішов на війну. До цього він був головою правління ОСББ свого будинку та першим головою Асоціації ОСББ Оболонського району.

«Він допоміг мені, команді, керівнику РДА Кирилу Фесику зорієнтуватися у світі ОСББ та постійно консультував. Був принциповим, наполегливим і скрупульозним. Світла людина з вираженим почуттям обов’язку», – написала Безугла.

У Дениса Кукси залишилися двоє маленьких дітей, дружина та мама.

Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну від російського вторгнення загинув на полі бою український тенісист Слава Курбанов.

Також український актор Євген Бушмакін, який служив у лавах ЗСУ, загинув на фронті. Йому було 45 років. 

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Теги: смерть Мар’яна Безугла фронт

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