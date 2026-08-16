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На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі, за справу взялася поліція

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі, за справу взялася поліція
Чоловік отримав смертельне ураження струмом
фото: hk.npu.gov.ua

Рибалка зачепився гачком вудки за дріт із високою напругою

У Люботині Харківської області сталася трагічна подія під час риболовлі. 25-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними, трагедія сталася 15 серпня на одному зі ставків міста. Чоловік перебував у воді та закидав вудку. Під час цього гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.

Унаслідок контакту чоловік отримав смертельне ураження струмом.

За фактом трагедії слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, біля ставка в селі Коржиха Ланнівської громади, що на Полтавщині, сталась трагічна подія. Під час риболовлі 20-річний хлопець вудилищем доторкнувся до лінії електропередач і його вразило струмом, після чого він упав у воду.

Також у селі Гнідин під Києвом від удару струмом загинув 16-річний підліток. Він закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Хлопця вдарило струмом.

 

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Теги: трагедія розслідування чоловік Харківщина рибальство

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