Нічна атака на Львівщину: наслідки ударів

У ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів та область

Окрім обласного центру, є руйнування і в районах Львівської області

Уночі проти 6 липня російська армія атакувала Львів та область з Чорного моря ракетами «Калібр». Над регіоном знищено сім ракет, але уламки наробили лиха у кількох районах. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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«Підтвердили загибель чотирьох людей (у Львові – «Главком»). На момент влучання усі вони перебували в будинку. Постраждали 34 людини. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів», – розповів очільник Львівської ОВА.

Окрім обласного центру, є руйнування і в районах області. Там наробили лиха уламки ракет, які збили українські сили протиповітряної оборони.

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Львівський район

Уламок ракети впав в одному зі сіл поблизу будівлі Народного дому. Унаслідок цього творилася вирва. Попередньо, минулося без постраждалих.

Золочівський район

Падіння уламків ракети спричинили руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Нагадаємо, що у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.