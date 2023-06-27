Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів

Після відмови йти до терцентру осіб, які отримали повістку, наступає адміністративна і кримінальна відповідальність

Для уточнення військово-облікових даних людину необхідно викликати до центрів комплектування належним способом

Для уточнення військово-облікових даних людину необхідно викликати до центрів комплектування належним способом: або врученням повістки, або за допомогою мобілізаційного розпорядження. Про це розповів в коментарі «Главкому» адвокат Роман Кичко.

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Водночас є окремі законодавчі вимоги, відповідно до яких військовозобов’язані повинні особисто повідомляти дані для уточнення. Це зміна відомостей про місце проживання, роботу стан здоров’я.

«Підкреслюю – особисто повідомляти. Наприклад, вимога особисто прибувати стосується випадків, коли людина знімається з військового обліку. Тобто потрібно розрізняти поняття «повідомити» та «прибути», вони стосуються різних обставин. Якщо йдеться про осіб, виключених з військового обліку, то їх вказані накази територіальні центри взагалі не зачіпають, оскільки найпоширеніший випадок – за станом здоров’я вони не підлягають мобілізації та не вважаються військовозобов’язаними», – наголосив юрист.

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Що стосується осіб, які отримали повістку, але вагаються йти до терцентру, то тут питання зрозуміле. Адвокат додав, що після цього наступає адміністративна і кримінальна відповідальність, в залежності від виду повістки.

На думку Кичка, форма документа терцентру у вигляді наказу викликає у людей паніку. Законом не заборонено начальникам центрів комплектування видавати накази, чим вони й користуються. Але це не повістка. Такий наказ не може собою замінити персональну повістку, яка вручена особі, відповідно до вимог чинного законодавства.

«Пункти наказу фактично є збіркою актуальних положень з різних нормативних актів, які разом зібрані. Тобто подібні накази швидше розраховані на чергове нагадування про діючу мобілізацію та вимоги законодавства в поєднанні з ефектом несподіваності для пересічного громадянина», – наполягає юрист.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про проведення мобілізації на території району. Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

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