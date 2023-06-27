Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів
Після відмови йти до терцентру осіб, які отримали повістку, наступає адміністративна і кримінальна відповідальність
фото з відкритих джерел

Для уточнення військово-облікових даних людину необхідно викликати до центрів комплектування належним способом

Для уточнення військово-облікових даних людину необхідно викликати до центрів комплектування належним способом: або врученням повістки, або за допомогою мобілізаційного розпорядження. Про це розповів в коментарі «Главкому» адвокат Роман Кичко.

Водночас є окремі законодавчі вимоги, відповідно до яких військовозобов’язані повинні особисто повідомляти дані для уточнення. Це зміна відомостей про місце проживання, роботу стан здоров’я.

«Підкреслюю – особисто повідомляти. Наприклад, вимога особисто прибувати стосується випадків, коли людина знімається з військового обліку. Тобто потрібно розрізняти поняття «повідомити» та «прибути», вони стосуються різних обставин. Якщо йдеться про осіб, виключених з військового обліку, то їх вказані накази територіальні центри взагалі не зачіпають, оскільки найпоширеніший випадок – за станом здоров’я вони не підлягають мобілізації та не вважаються військовозобов’язаними», – наголосив юрист.

Що стосується осіб, які отримали повістку, але вагаються йти до терцентру, то тут питання зрозуміле. Адвокат додав, що після цього наступає адміністративна і кримінальна відповідальність, в залежності від виду повістки.

На думку Кичка, форма документа терцентру у вигляді наказу викликає у людей паніку. Законом не заборонено начальникам центрів комплектування видавати накази, чим вони й користуються. Але це не повістка. Такий наказ не може собою замінити персональну повістку, яка вручена особі, відповідно до вимог чинного законодавства.

«Пункти наказу фактично є збіркою актуальних положень з різних нормативних актів, які разом зібрані. Тобто подібні накази швидше розраховані на чергове нагадування про діючу мобілізацію та вимоги законодавства в поєднанні з ефектом несподіваності для пересічного громадянина», – наполягає юрист.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про проведення мобілізації на території району. Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

До слова, уряд заборонив чоловікам призовного віку займатися охоронною діяльністю.

Читайте також: З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
Теги: призов до армії військомат адвокат мобілізація повістка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія нині виборює право на майбутнє для всіх нас
Чим далі, тим жорсткіше держава буде відноситись до поповнення війська
29 травня, 18:05
У Росії воювати вирушає лише один із десяти тих, хто мав би йти до війська
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз
27 травня, 20:21
До Держдуми РФ внесено новий законопроєкт
РФ може дозволити контрактну службу людям із судимістю
1 червня, 01:25
Росія не змогла досягти особливих успіхів після оголошення 1 квітня вербувальної кампанії
Висока ймовірність. Розвідка Естонії припускає нову хвилю мобілізації в Росії
2 червня, 17:40
Охоронець Віктор Мошкін визнав свою вину
Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця
4 червня, 17:42
Віктор Медведчук більше не член Національної академії правових наук
Медведчук втратив ще один статус: Академія правових наук ухвалила рішення
9 червня, 21:05
Австрійський суд повторно розглядатиме питання про допустимість екстрадиції Дмитра Фірташа з урахуванням нових доказів та фактів, наданих сторонами у справі
Екстрадицію зупинено. Адвокат Фірташа розхвалив австрійське правосуддя
16 червня, 18:09
Російська влада закликала бути обережними із росіянами які перебували за кордоном
Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду
23 червня, 09:49
Скандальний воєнком Євген Борисов
«Я про це не знаю». Одеський військком «забув» про розкішну віллу в Іспанії за €3 млн
22 червня, 12:24

Суспільство

Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів
Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів
Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України
Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця та волонтера Дениса Галушка
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця та волонтера Дениса Галушка
Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 27 червня
Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 27 червня
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» хоче закрити близько 70 станцій: що буде натомість
«Укрзалізниця» хоче закрити близько 70 станцій: що буде натомість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
50K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
36K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
35K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
27K
Очолив завод у 28 років: що відомо про ймовірного керівника «Укроборонпрому» Сметаніна
25K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту