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Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині
У Курській області тривають важкі бої, обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування
фото з відкритих джерел

Інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України не відповідає дійсності

У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати. Як інформує «Главком», про це пресслужба Генштабу ЗСУ повідомила у коментарі «Українській правді».

«Інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України не відповідає дійсності. У районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються, – кажуть у Генштабі. – Крім того, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі».

У Генштабі зазначили, що в Курській області тривають важкі бої, обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування.

Наймасштабніші штурмові дії з боку противника відбулися на напрямках із населеного пункту Коренєво на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше міста Суджа.

До штурмових дій противник залучив найбільш боєздатні підрозділи з числа морської піхоти (177-го полку та 810-ї бригади), повітряно-десантних військ, кадирівців із батальйону «Ахмат», 1427-го полку. У бій кинуто також найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів.

«Наше командування бачить всю повноту картини та вживає необхідних заходів із посилення стійкості оборони. Для стабілізації обстановки задіяно резерви головнокомандувача Збройних Сил України. Завдяки цим рішенням підрозділи противника зазнали значних втрат», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Курській області РФ, де триває спеціальна операція Сил оборони України, противник масово використовує солдатів із КНДР, яких кидають на штурм як «гарматне м’ясо».

Раніше повідомлялося, що російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». 

Як відомо, росіяни продовжують методично нищити Суджанський район на Курщині. Попри обстріли, українські бійці надають допомогу цивільним росіянам у Курській області. Мешканці Курщини сильно моляться за воїнів ЗСУ. Про це розповів пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський. Дмитрашківський каже, що одна жінка йому розповіла про те, що була в одному з монастирів та замовила службу за українських військових. Він також розповів, що тамтешні мешканці проживають в підвалах. Натомість росіяни пишаються тим, що вони мають великий успіх у проведенні бойових дій. Дмитрашківський додає, що Росії ці люди не потрібні, бо ще досі не ухвалене рішення щодо прийому цих людей на території РФ.

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Теги: жінка втрати полковник штурм росіяни Курщина

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