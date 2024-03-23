Міндовкілля оцінило збитки від удару по Дніпровській ГЕС

Сума збитків становить майже 160 тис. грн

Держекоінспекція оцінила суму збитків завданих через російський ракетний удар по Дніпровській ГЕС 22 березня. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Унаслідок атаки було пошкоджено обладнання ГЕС, нафтопродукти потрапили у річку. За даними Держекоінспекції, пляма нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни рухається нижче за течією Дніпра.

За результатами аналізу виявлено:

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у воді, відібраній на відстані 1,1 км від ГЕС на правому березі – понаднормове забруднення нафтопродуктами в 1,1 рази та перевищення рівня заліза загального в 1,5 рази від нормативів для питних потреб;

у воді відібраній на лівому березі на відстані 1,5 та 2,2 км від ГЕС – вміст забруднюючих речовин перебуває в межах нормативних значень для питних потреб населення;

показники біогенного забруднення та сольового складу – в межах допустимих значень.

«З нижнього б’єфу річки Дніпро забір води для питного водопостачання здійснюється лише однією територіальною громадою – Біленьківська. В районі питного водозабору с. Біленьке нижче по течії за 30 км від Дніпровської ГЕС відібрано проби води. До повної стабілізації ситуації та усунення наслідків, Держводагентсво та Держекоінспекція здійснюватимуть постійний моніторинг», – йдеться в повідомленні.

Щодо рівня засмічення ґрунтів, поблизу однокамерного шлюзу греблі Дніпровської ГЕС буде повідомлено додатково.

Орієнтовна сума збитків завданих внаслідок забруднення водних ресурсів, розрахованих Держекоінспекцією відповідно до затвердженої Методики, становить 159 308 грн.

Нагадаємо, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, якщо росіяни мають плани зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, вони намагатимуться атакувати її знову, тож ризик повторних ракетних ударів існує.

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Як відомо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України. Під час атаки у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.