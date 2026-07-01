Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Заяву Міністерство закордонних справ оприлюднило після українсько-японських перемовин
фото: Міністерство закордонних справ

В один з найбільших християнських центрів України під час атаки по Києву у ніч на 15 червня влучили росіяни

Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів із главою МЗС Японії Мотегі Тошіміцу, пише «Главком».

За словами Сибіги, відповідна домовленість стала одним із результатів двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між країнами.

Раніше цього дня у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис,

Нагадаємо, Україна та Швейцарія домовились про те, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення Києво-Печерської лаври.

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще майже чотири десятки дістали поранення. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

З 19 червня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» частково відновив роботу для відвідувачів. Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.

Читайте також:

Теги: Японія Україна Києво-Печерська лавра Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Лукашенко помилував 32 засуджених
Лукашенко помилував 32 засуджених
Франція визначилася з датою президентських виборів
Франція визначилася з датою президентських виборів
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Зеленський прибув до Ірландії
Зеленський прибув до Ірландії
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua