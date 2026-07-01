Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври

Заяву Міністерство закордонних справ оприлюднило після українсько-японських перемовин

В один з найбільших християнських центрів України під час атаки по Києву у ніч на 15 червня влучили росіяни

Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів із главою МЗС Японії Мотегі Тошіміцу, пише «Главком».

За словами Сибіги, відповідна домовленість стала одним із результатів двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між країнами.

Раніше цього дня у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис,

Нагадаємо, Україна та Швейцарія домовились про те, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення Києво-Печерської лаври.

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще майже чотири десятки дістали поранення. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

З 19 червня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» частково відновив роботу для відвідувачів. Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.