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Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Бразильці зіштовхнулися з серйозними проблемами з боку азійської збірної
фото: Miami Herald

Бразильці зуміли дотиснути японців у другій половині матчу 

Бразилія у важкому матчі дотиснула команду Японії, перегравши суперників з рахунком 2:1 в 1/16 фіналу Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий склад команд

Як повідомлялося в анонсі матчу, на груповому етапі Бразилія здобула дві перемоги. Розпочали турнір латиноамериканці з нічиєї проти збірної Марокко (1:1). Голом відзначився нападник Вінісіус. Потім команда Анчелотті розгромила гаїтян (3:0), а забитими м'ячами відзначилися форвард Кунья (дубль) та той же Вінісіус. У фінальному турі групового етапу бразильська збірна розібралася з Шотландією (3:0) завдяки голам знайомих дійових осіб – Вінісіус оформив дубль, а Кунья забив один м'яч.

Збірна Японії теж іде без поразок. У стартовому турі підопічні Моріясу Хадзіме розписали нічию з Нідерландами (2:2). Голи до свого активу записали півзахисники Накамура та Камада. «Сині самураї» далі розтрощили збірна Тунісу (4:0). Забитими м'ячами відзначилися той же Камада, форвард Уеда (двічі) та нападник Дзюня Іто. А в останньому турі групового етапу японці розійшлися миром зі Швецією (1:1) з голом нападника Маеди.

Хід матчу

Азійська команда грамотно діяла в обороні й скористалася своїм шансом: на 29-й хвилині Кайшу Сано протягнув м'яч до штрафного та потужним ударом низом відкрив рахунок. До цього суперники обмінялися кількома небезпечними випадами, а воротар японців Зіон Сузукі вже в дебюті кілька разів виручив свою команду після ударів Матеуса Куньї та Бруно Гімарайнша.

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Після перерви бразильці суттєво додали в активності. Спершу Сузукі здійснив два блискучі сейви поспіль: після ударів Бруно та Вінісіуса Жуніора, а також йому суттєво допомогла стійка. І тиск «селесао» зрештою дав результат: спершу оборона японців дивом винесла м'яч практично з лінії воріт після удару головою Куньї, а на 56-й хвилині Каземіро після навісу виграв боротьбу на другому поверсі й головою відновив рівновагу у рахунку. 

У заключній частині зустрічі Бразилія намагалася вирвати перемогу, більше володіла м'ячем і регулярно навантажувала штрафний майданчик суперника. Японці ж майже повністю зосередилися на захисті, витримали фінальний штурм, а Сузукі впевнено діяв на виходах і при стандартах.

Але у компенсований час Бразилія все ж вирвала перемогу. На 90+5-й хвилині Бруно не став бити з вигідної позиції, а віддав передачу на Габріела Мартінеллі, який холоднокровно переграв воротаря точним ударом у кут і приніс «селесао» звитягу з рахунком 2:1. Незадовго до цього Каземіро через ушкодження був змушений залишити поле, а Фабіньйо, який його замінив, одразу міг відзначитися, проте після подачі з кутового пробив головою над поперечиною.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Бразилія - Японія 2:1 (0:1)

  • Голи: Казіміро (56), Мартінеллі (90+5) – Сано (29)

Нагадаємо, що Вінісіус на Чемпіонаті світу 2026 повторив унікальне досягнення Роналду і Мессі.

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Теги: Японія чемпіонат світу Бразилія Каземіро НОВИНИ ФУТБОЛУ Ґабріел Мартінеллі

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