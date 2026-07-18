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Франція викликала російського дипломата на килим через кібератаки РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Франція викликала російського дипломата на килим через кібератаки РФ
За даними французької сторони, 16-й центр ФСБ проводить операції проти країн ЄС
фото: Shutterstock

Французьке МЗС засудило операції російських спецслужб

Міністерство Європи та закордонних справ Франції викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у Франції через кібератаки РФ. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає «Главком».

«Метою виклику було найрішучіше засудити кібератаки, які Росія здійснює проти Франції, зокрема операції, що, за даними французької сторони, проводить 16-й центр ФСБ», – зазначається у повідомленні.

МЗС Франції наголосило, що такі дії, спрямовані також проти багатьох її європейських партнерів, є «неприйнятними та негідними постійного члена Ради Безпеки ООН».

Відомство повідомило російському дипломату, що Франція спільно зі своїми партнерами й надалі «використовуватиме всі наявні засоби, щоб запобігати, стримувати та реагувати на дестабілізаційні дії, спрямовані проти країни».

Нагадаємо, що днями Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії після того, як низка європейських країн звинуватила Москву у масштабній кіберкампанії проти держав ЄС. 

До відома, 13 липня Європейський Союз впровадив санкції проти представників російської розвідувальної мережі, яку пов'язує з багаторічними кампаніями кібершпигунства та саботажу. У Брюсселі заявили, що за діяльністю хакерської групи Turla стояло підрозділ ФСБ, який здійснював кібератаки проти країн ЄС та України щонайменше з 2010 року.

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Теги: Франція кібератака посол посольство росія ФСБ

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