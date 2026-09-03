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Мінкульт продовжив бронювання для «Підпільного стендапу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Святослав Загайкевич є власником ТОВ «Підпільний стендап»
фото: glavcom.ua, скриншот з відео

Міністерство підтвердило, що компанія відповідає всім необхідним вимогам

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України ухвалило рішення продовжити дію статусу критично важливих підприємств для ТОВ «Підпільний стендап». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ.

Міністерство підтвердило, що компанія відповідає всім необхідним вимогам. Власником та засновником цієї компанії є відомий український стендап-комік Святослав Загайкевич.

Мінкульт продовжив бронювання для «Підпільного стендапу» фото 1
Мінкульт продовжив бронювання для «Підпільного стендапу» фото 2
Мінкульт продовжив бронювання для «Підпільного стендапу» фото 3

Як відомо, первинний статус критично важливого підприємства «Підпільний стендап» отримав від Міністерства культури влітку 2025 року.

До слова, Міністерство культури підтвердило ТОВ «Продакшн «Світ навиворіт» статус критично важливого підприємства. За даними YouControl, засновником і власником компанії є телеведучий Дмитро Комаров.

Також повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров має бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа».

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Теги: бронювання від мобілізації Міністерство культури

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