Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованій Донеччині низка міст опинилися без світла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На окупованій Донеччині низка міст опинилися без світла
В окупованому Донецьку зникло світло
фото з відкритих джерел

Донецьк, Горлівка, Макіївка та інші міста так званої ДНР наразі не мають електропостачання 

Частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. Про це пише «Главком».

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Так званий очільник окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько підтвердив повне знеструмлення міста через аварійну ситуацію та заявив, що фахівці вже ведуть роботи з відновлення подачі електроенергії.

Водночас точні терміни ліквідації аварії та відновлення живлення в регіоні поки не повідомляються.

Раніше повідомялося, що у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Як відомо, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: Горлівка Донецьк окуповані території Макіївка відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
Вчора, 06:00
Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території
Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території
24 липня, 03:40
Росіяни знову етапували журналістку Ірину Левченко
Окупанти перевезли українську журналістку Левченко в донецьке СІЗО
31 липня, 10:27
У Києві аварійні відключення світла
Частина Оболонського та Подільського районів Києва залишилася без світла через аварію
7 серпня, 17:19
Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня
Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня
10 серпня, 05:50
У Сумській області сталося масштабне аварійне знеструмлення
У Сумській області сталося масштабне аварійне знеструмлення
30 липня, 10:47
Наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка може збільшити споживання світла
Незабаром повернуться графіки відключень світла? Шмигаль зробив заяву
30 липня, 14:22
За даними Мадяра, 95,1% уражених цілей були на тактичній глибині з середньою дистанцією 3,73 км від лінії бойового зіткнення
Кожні чотири хвилини – мінус ворог: Мадяр прозвітував про роботу Сил безпілотних систем у липні
1 серпня, 16:33
Росія змінила шкільну програму для українських дітей на ТОТ
Росія різко посилила мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях
6 серпня, 06:24

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено «Епіцентр»
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено «Епіцентр»
Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля
Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля
Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію
Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію
Politico: Європа шукає ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні
Politico: Європа шукає ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні
Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників
Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників
Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині
Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua