На окупованій Донеччині низка міст опинилися без світла

Донецьк, Горлівка, Макіївка та інші міста так званої ДНР наразі не мають електропостачання

Частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. Про це пише «Главком».

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Так званий очільник окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько підтвердив повне знеструмлення міста через аварійну ситуацію та заявив, що фахівці вже ведуть роботи з відновлення подачі електроенергії.

Водночас точні терміни ліквідації аварії та відновлення живлення в регіоні поки не повідомляються.

Раніше повідомялося, що у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Як відомо, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту.

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.