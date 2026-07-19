Дівчина закохала у себе військового та підступно його вбила

Російські спецслужби запустили нову схему диверсій в українському тилу: завербовані жінки труять військовослужбовців ЗСУ метадоном

Російські спецслужби використовують нову схему вбивства українських військовослужбовців у тилу. Через соціальні мережі та месенджери ФСБ знайомить військових із жінками, які входять до них у довіру, а згодом організовують отруєння метадоном. За даними правоохоронців, наразі в Україні офіційно розслідують шість таких кримінальних проваджень. Унаслідок цих злочинів уже загинули п'ятеро військових. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Віртуальний роман, який закінчився смертю

Однією з жертв став 23-річний військовослужбовець Микита Орлівівський. За словами його тітки Тетяни, за кілька місяців до загибелі хлопцеві написала незнайома дівчина у Telegram. Вона представилася мешканкою Харкова, розповіла, що її родичі воюють, а сама живе під постійними російськими обстрілами. Спілкування швидко переросло у романтичне листування.

Жінка регулярно цікавилася життям військового, розпитувала про службу та переконувала, що хоче побудувати з ним сім'ю. У телефоні хлопця вона була записана як «Рідненька». Згодом у переписці навіть з'явилися спільні фотографії, які, як встановило слідство, були створені за допомогою штучного інтелекту.

Під час короткої відпустки Микити в Житомирі співрозмовниця пообіцяла приїхати до нього, однак в останній момент повідомила, що не зможе через нібито проблеми з документами. Натомість вона відправила поштою подарунок – пляшку дорогого віскі.

Головною умовою було відкрити подарунок під час відеодзвінка, щоб разом «відсвяткувати» майбутню зустріч. Як з'ясували правоохоронці, у пляшку заздалегідь ввели смертельну дозу метадону. Після кількох чарок хлопцеві стало зле. Наступного дня його знайшли непритомним у квартирі. Лікарі кілька днів боролися за його життя, однак врятувати військового не вдалося.

Чому метадон настільки небезпечний

За словами лікаря-психіатра та нарколога Владислава Сови, метадон є сильнодіючим опіоїдом, який легко розчиняється у міцному алкоголі, не змінюючи його смаку чи запаху. Препарат швидко пригнічує дихальний центр, спричиняє втрату свідомості, різке падіння артеріального тиску та зупинку дихання. Без негайної медичної допомоги шанси на порятунок мінімальні.

Слідство встановило, що жінка, яка листувалася з Микитою, перебувала на тимчасово окупованій території України. Водночас пляшку з отруєним алкоголем через поштове відділення на Полтавщині відправив 19-річний українець, якого, за даними правоохоронців, також завербували російські спецслужби через наркотичну залежність.

Подібні випадки фіксують по всій Україні

У Національній поліції повідомляють, що подібні випадки вже зафіксовані в Житомирській, Харківській, Рівненській та Закарпатській областях. Усі злочини мали схожий сценарій: знайомство в інтернеті, встановлення довірливих стосунків, організація особистої зустрічі або надсилання алкоголю, після чого – отруєння метадоном.

Заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розповів, що в одному з епізодів завербована ФСБ 14-річна дівчина після спільного вживання алкоголю виконувала вказівки російських кураторів у режимі реального часу та намагалася задушити непритомного військового дротом від зарядного пристрою.

В іншій справі, яку розслідують правоохоронці, підозрювана з Ужгорода повідомила, що її сторінку в соціальних мережах повністю створив російський куратор. Він підбирав потенційних жертв, організовував зустрічі та орендував квартири, тоді як дівчина мала виконати лише фінальний етап – пригостити військового напоєм із доданим метадоном.

За інформацією поліції, більшість затриманих виконавиць були наркозалежними. Саме це, зазначають правоохоронці, зробило їх легкою мішенню для вербування. Російські спецслужби знаходять таких людей через Telegram-канали та закриті спільноти, пов'язані з незаконним обігом наркотиків.

Правоохоронці закликають до максимальної пильності

У правоохоронних органах наголошують, що схема отруєння військових є відносно новою. Водночас інші методи диверсій, які раніше активно застосовували російські спецслужби, поступово втрачають ефективність. Так, за даними поліції, 257 українських підлітків уже повідомили правоохоронцям про спроби їхнього вербування для вчинення диверсій, а кількість підпалів автомобілів військовослужбовців цього року суттєво зменшилася.

Правоохоронці закликають військових бути максимально обережними під час знайомств у соціальних мережах, не передавати незнайомцям інформацію про службу, не погоджуватися на отримання подарунків від людей, яких вони не знають особисто, а також негайно повідомляти про підозрілі контакти.

Усім затриманим у цих кримінальних провадженнях загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва.

Нагадаємо, на російському державному пропагандистському телеканалі «Россия 1» прозвучали відкриті заклики до фізичної ліквідації українського репера та блогера Альберта Васильєва, більш відомого під псевдонімом Kyivstoner. Це відбулося після того, як ФСБ РФ звинуватила його в нібито причетності до підготовки диверсії або теракту в Підмосков'ї.