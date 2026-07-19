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Росіяни перетворили на руїни унікальну «маленьку Швейцарію» на Сумщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни перетворили на руїни унікальну «маленьку Швейцарію» на Сумщині
Заклад забезпечував відновлення для дітей та дорослих серед унікальної природи прикордоння
фото: Андрій Сибіга/Facebook

На злочин окупантів відреагувало Міністерство закордонних справ

Російські війська зруйнували одне з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє «Главком».

За словами міністра, внаслідок чергової російської атаки одне з відділень Центру наразі лежить у руїнах. Цей заклад забезпечував відновлення для дітей та дорослих серед унікальної природи прикордоння, через що його називали «маленькою Швейцарією».

Росіяни перетворили на руїни унікальну «маленьку Швейцарію» на Сумщині фото 1

«Тут, серед неймовірної природи, дітям і дорослим допомагали знову повірити у власні сили, відновитися та рухатися вперед. І саме такі місця Росія свідомо обирає своїми мішенями», – наголосив очільник МЗС.

Сибіга зазначив, що Асоціація подружжів українських дипломатів тривалий час підтримує цей колектив і нещодавно передала закладу інтерактивну пісочницю для реабілітації вихованців.

Росіяни перетворили на руїни унікальну «маленьку Швейцарію» на Сумщині фото 2

Міністр підкреслив, що Україна разом із міжнародними партнерами працюватиме над відбудовою пошкодженого об'єкта, аби повернути Центр до повноцінної роботи.

«Коли мішенню стають місця, де проходять реабілітацію діти та люди з інвалідністю, світ не має права звикати до такого зла чи шукати йому виправдання. Ми ж зробимо все, щоб Росія заплатила за кожен свій злочин», – заявив Сибіга.

Росіяни перетворили на руїни унікальну «маленьку Швейцарію» на Сумщині фото 3

Директорка Центру Олена Сущенко наразі зʼясовує повні потреби закладу для першочергової ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Сумщини за добу 11 липня загинули шестеро людей, ще 42 отримали поранення. 

Увечері 11 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по центру Сум – під удар потрапили дорога та зупинка громадського транспорту в людному місці.

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Теги: росія міністр Україна злочин руїни Андрій Сибіга

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