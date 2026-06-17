Трамп заявив, що Україна справляється добре і пригрозив Росії санкціями

Трамп: Україна тримається попри відставання у кількості військ, бо має чудову зброю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна гідно протистоїть Росії, армія якої значно перевищує українську за чисельністю, а також не виключив повернення санкцій проти Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Трамп зробив заяву журналістам біля трапа літака в Парижі після завершення саміту G7, який проходив у французькому Евіан-ле-Бені.

«Україна справляється доволі добре. У Росії набагато більша армія. Але Україна справляється добре. Вони тримаються», – сказав Трамп.

Президент США додав, що значну роль у цьому відіграє озброєння, яке отримує Київ.

«У них чудове обладнання разом із нашим. Не забувайте про це», – зауважив Трамп.

Журналісти також запитали президента США про подальшу політику щодо антиросійських санкцій.

«Я можу знову їх запровадити», – відповів Трамп.

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Заяви президента США пролунали на тлі активного обговорення українського питання на саміті G7. Напередодні Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту – у розмові з американської сторони взяв участь держсекретар Марко Рубіо, а з української – секретар Радбезу Рустем Умєров.

Тема санкцій проти російської нафти лунала на саміті не вперше. Раніше Трамп уже допускав, що обмеження можуть повернутися найближчим часом через зниження цін на нафту: за його словами, вартість сировини незабаром відновиться до рівня чотиримісячної давнини, що дасть Вашингтону простір для маневру. Водночас, за даними європейських дипломатів, тон зустрічі американського президента з Зеленським був конструктивним, хоча Трамп уникав конкретних зобов'язань щодо нових обмежень, на яких наполягають європейські партнери.

Коментуючи перспективи мирних переговорів, Трамп розповів, що провів окремі розмови з Зеленським і Путіним, які оцінив позитивно. За його словами, обидва лідери хочуть домовитися, але поки не бачать шляху до цього. Президент США також зауважив, що на фронті обидві сторони продовжують втрачати значну кількість військових.

Нагадаємо, за підсумками саміту G7 президент Зеленський назвав головним результатом для України домовленості про додаткове посилення протиповітряної оборони країни та нові кроки тиску на Росію.

До слова, за словами Трампа, і Зеленський, і Путін хочуть досягти результатів у переговорах, але обидва не знають, як до них прийти.