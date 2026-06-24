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Росія вбила молодого розміновувача з міжнародної організації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росія вбила молодого розміновувача з міжнародної організації
Двоє фахівців Norwegian People's Aid перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя
фото: Дніпропетровська ОВА (ілюстративне)

Поранення отримали четверо працівників Norwegian People's Aid, ще один – загинув

Унаслідок російського обстрілу села Новопетрівка, що на Херсонщині, загинув 24-річний фахівець із розмінування, який працював на міжнародну гуманітарну організацію Norwegian People's Aid (NPA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Російські терористи вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA). Унаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Прокудін.

Також через російський обстріл поблизу Новопетрівки поранення отримали четверо працівників цієї ж організації. Усіх потерпілих госпіталізовано. Двоє фахівців перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Нагадаємо, в одній зі столичних лікарень померла 30-річна Дарʼя Гончар та її мати, які постраждали внаслідок російського обстрілу столиці в ніч на 2 червня. Жінки не встигли добігти до укриття.

До слова, після російської атаки, внаслідок якої 23 червня на одному з одеських пляжів загинула 26-річна жінка, правоохоронці розпочали додаткове кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості.

Крім того, російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп.

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Теги: обстріл Херсонщина розмінування Херсон

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