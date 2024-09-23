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Готували захоплення Одеси: правоохоронці знешкодили групу воєнної розвідки РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Готували захоплення Одеси: правоохоронці знешкодили групу воєнної розвідки РФ
За даними СБУ, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна

Служби безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) нейтралізували оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ (ГРУ) в Одесі. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його «праву руку». Про це повідомила СБУ.

У затриманих вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

За даними СБУ, за інструкцією російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста.

Утім, після невдач окупантів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вона отримали таємні завдання. Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її «активував» ворог.

За матеріалами справи, резидентом (старшим) агентурно-бойової групи російського ГРУ був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій.

Для загалу ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу. У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам зі спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли «посади» у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Нині всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Під час обшуків у фігурантів, окрім зброї і тактичного спорядження, вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

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У затриманих вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження
фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ зібрала доказову базу та заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву. Заступник командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ планував захоплення Харкова у кінці лютого 2022 року.

Також Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці. 

Теги: Одеса СБУ росія розвідка

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