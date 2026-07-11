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На Буковині суд покарав військового ТЦК: що він накоїв

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Буковині суд покарав військового ТЦК: що він накоїв
Суддя призначив військовому ТЦК покарання – 17 тис. грн штрафу за адмінправопорушення
фото з відкритих джерел

Військового оштрафували за недбале ставлення до служби

Сокирянський районний суд Чернівецької області покарав військового ТЦК через недбале ставлення до служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень одного із ТЦК під час мобілізаційних заходів отримав від чоловіка інформацію, що той є військовим, але не перевірив її у реєстрі «Оберіг». Унаслідок цього чоловіка, який був мобілізований ще у липні 2024 року, було повторно призвано на службу. У постанові суду вказано, що на момент повторного призову вказаний солдат перебував у СЗЧ.

У травні 2026 року начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень ТЦК не перевірив наявність підстав для відстрочки у іншого чоловіка. Його було мобілізовано, хоч він мав підстави для відстрочки та подав відповідну заяву.

Ці справи розглянув суддя Олег Суський, який дослідив усі матеріали та аргументи. Обвинувачений на засідання суду не прийшов, але подав заяву про визнання провини.

Суддя призначив військовому ТЦК покарання – 17 тис. грн штрафу за адмінправопорушення (недбале ставлення до військової служби). Постанову суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, військовослужбовець Роман з позивним Тиса повернувся до України після року в СЗЧ та поновився на службі. Кордон, повертаючись назад, він перетнув незаконно – переплив річку Тиса на українсько-румунській ділянці.

Також у Миколаєві під суд потрапив військовий, якого дружина-росіянка втягнула в інформування ворога. 

 

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Теги: суддя реєстр солдат ТЦК Буковина

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