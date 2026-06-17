Вперше в історії на Чемпіонаті світу був призначений кутовий за затримку часу

Конголезці почали розігрувати м'яч від воріт, але не вклалися у встановлений ліміт у п'ять секунд

Головний арбітр із Катару Абдулрахман Аль-Джассім у грі ДР Конго – Португалія призначив перший в історії чемпіонатів світу кутовий за затримку часу. Про це інформує «Главком».

Історична подія сталася на початку другого тайму поєдинку. Конголезці почали розігрувати м'яч від воріт, але не вклалися у встановлений ліміт у 5 секунд. Тож Абдулрахман Аль-Джассім призначив кутовий, який виконали португальці.

Це нове правило діє на чемпіонатах світу вперше.

Нагадаємо, Португалія розійшлася миром зі збірною ДР Конго (1:1) в стартовому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 у квартеті K.

Хід гри Португалія – ДР Конго

Піренейці взялися до справи з перших хвилин. Контроль м'яча від підопічних Роберто Мартінеса доволі швидко приніс плоди. Уже на 6-й хвилині португальська збірна повела в рахунку – Нету подав із лівого флангу, а Невеш головою пробив у дальній кут із меж штрафного.

Європейська команда продовжила контролювати перебіг подій. Утім, великої кількості моментів у першій половині португальці не створили. Після забитого м'яча до свого активу колектив Мартінеса може занести хіба що спробу Мендеша з гострого кута.

Натомість збірна ДР Конго несподівано забила перед перервою. Допоміг африканцям стандарт. Після розіграшу кутового з правого флангу Вісса з лінії воротарського майданчика головою ефектно відправив м'яч у сітку.

Зі стартом другого тайму Португалія кинулася атакувати. Та до реальної гостроти справа доходила вкрай рідко. Аж на екваторі тайму двічі на ударній позиції опинився Роналду. Та в обох моментах форвард із меж штрафного пробив повз ворота.

«Леопарди» могли зробити сенсацію ще гучнішою на 77-й хвилині. Та постріл Бакамбу в контратаці пішов поруч із дев'яткою. Зрештою, суперники обмежилися двома голами на двох і завершили матч несподіваною нічиєю.

Чемпіонат світу 2026. Група F

Португалія – ДР Конго – 1:1