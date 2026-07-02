Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у групу ТЦК: є поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у групу ТЦК: є поранені
На місці вибуху гранати у Кам’янському працюють правоохоронці
фото: Нацполіція

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав поліцейський, військовослужбовець районного ТЦК та СП, а також і сам чоловік, який кинув гранату

У місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, 50-річний чоловік намагався підірвати гранатою працівників ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Дніпропетровської області.

На місці вибуху гранати у Кам’янському працюють правоохоронці. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав поліцейський, військовослужбовець районного ТЦК та СП, а також і сам чоловік, який кинув гранату.

Подія сталася 2 липня під час проведення заходів з оповіщення. За даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її. Унаслідок вибуху усі троє дістали поранення, їх госпіталізовано.

«На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 34-річного колишнього інспектора місцевої митниці. Чоловіку інкримінують умисне вбивство 52-річного військовослужбовця, який перебував при виконанні службових обов'язків.

Раніше повідомлялося, що в Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок інциденту один військовий загинув, ще один дістав поранення. 

Читайте також:

Теги: ТЦК граната поліція Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сом ледве помістився у човні рибалки
У Кам’янському рибалка зловив сома-велетня вагою 41 кг (фото)
26 червня, 17:00
Окрім процедури декларування, мешканці району за цей період добровільно здали 25 одиниць зброї та 158 набоїв
На Київщині триває декларування зброї: скільки одиниць узаконили жителі Обухівщини
22 червня, 13:22
Ярослав Богданець у кабріолеті-килимі
На Рівненщині хлопці перетворили старі «Жигулі» на кабріолет-килим
21 червня, 21:15
Блогерка розповіла, скільки коштує переїзд до Вльори в Албанії
Скільки коштує переїзд із Синельникового до Албанії? Українка назвала суми та маршрут
21 червня, 15:04
Внаслідок удару іномарку викинуло з проїжджої частини на тротуар, де у цей момент перебував пішохід
Поліція розслідує смертельну ДТП на Печерську: після зіткнення автівок загинув пішохід
11 червня, 08:49
Внаслідок денної атаки виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку
Росіяни атакували Харків дронами: п'ятеро постраждалих, серед них дитина
10 червня, 00:40
Поштовий термінал в Оболонському районі Києва, де стався вибух
Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі: загинув чоловік, двоє поранені
5 червня, 08:50
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
4 червня, 18:55
Окупант брав участь у катуванні мирних жителів на Бердянщині
Бив молотком та імітував страту: Нацполіція повідомила про підозру чеченському окупанту (фото)
4 червня, 12:39

Суспільство

На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у групу ТЦК: є поранені
На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у групу ТЦК: є поранені
Нардепи пропонують спростити водіям сплату штрафів за «чужі» авто: деталі законопроєкту
Нардепи пропонують спростити водіям сплату штрафів за «чужі» авто: деталі законопроєкту
Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок
Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок
ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина
ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина
«Є три проблеми». Юрист розкритикував законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
«Є три проблеми». Юрист розкритикував законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
Чоловіки в розшуку. Поліція Хмельниччини назвала цифру
Чоловіки в розшуку. Поліція Хмельниччини назвала цифру

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua