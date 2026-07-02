На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у групу ТЦК: є поранені

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав поліцейський, військовослужбовець районного ТЦК та СП, а також і сам чоловік, який кинув гранату

У місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, 50-річний чоловік намагався підірвати гранатою працівників ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Дніпропетровської області.

На місці вибуху гранати у Кам’янському працюють правоохоронці. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав поліцейський, військовослужбовець районного ТЦК та СП, а також і сам чоловік, який кинув гранату.

Подія сталася 2 липня під час проведення заходів з оповіщення. За даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її. Унаслідок вибуху усі троє дістали поранення, їх госпіталізовано.

«На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 34-річного колишнього інспектора місцевої митниці. Чоловіку інкримінують умисне вбивство 52-річного військовослужбовця, який перебував при виконанні службових обов'язків.

Раніше повідомлялося, що в Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок інциденту один військовий загинув, ще один дістав поранення.